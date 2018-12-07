Оливье Тилль: «В Уфе таксисты порой ведут себя, словно сумасшедшие»

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своими впечатлениями о дорогах и таксистах в России:



«Дороги в Люксембурге намного лучше, как и машины. Честно говоря, я удивлен, как здесь водят — порой таксисты ведут себя, словно сумасшедшие, ха-ха! Да и автомобили часто выглядят так, будто сломаны. У нас в Люксембурге каждая машина должна проходить техосмотр, но здесь… Не знаю, как устроено все», — удивился Оливье.

Оливье Тилль перешел в «Уфу» из люксембургского «Прогреса», с которым уфимцы играли в отборочных матчах Лиги Европы.