Полиция установила личность преступника, нападающего с ножом на девушек в Тольятти

Фото: 63.мвд.рф

Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом на девушек на территории Автозаводского района Тольятти.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что предполагаемого преступника зовут Артем Семенов, ему 22 года. Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета, носит челку на правую сторону.

Также сообщается, что он был одет в куртку коричневого цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, синие джинсы на резинке на щиколотке и шапку вязанную черного цвета. С собой может иметь сумку спортивную синего цвета, куртку синего цвета с капюшоном, трико черного цвета. Данный гражданин может передвигаться на попутном транспорте.

Напомним, по данным МВД, в конце ноября молодой человек тяжело ранил двух девушек, однако, предварительно, пострадавших гораздо больше. В настоящее время в Тольятти народные дружины патрулируют город. В социальной сетях пользователи пишут, что «девушки боятся выходить на улицу, родители — отпускать детей в школу».