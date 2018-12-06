Фонд капремонта Самарской области не вернул на счета 73 млн рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области потратил 73,4 млн рублей со взносов жителей на машины и премии для своих сотрудников. Нанесенный ущерб был компенсирован за счет средств областного бюджета.

Отмечается, что деньги фонд получил в 2016 году в виде процентов от размещения собранных с населения взносов на банковских депозитах. На эти средства фонд капремонта выдал премии своим сотрудникам, купил служебные авто, расширил штат, обновил оргтехнику и офисную мебель, пишет «Самарское обозрение».

В том же году областная прокуратура опротестовала такое обращение с деньгами налогоплательщиков. В 2017 году областной суд обязал фонд вернуть потраченные деньги на капремонт.



Однако по итогам проверки Счетной палаты Самарской области, выяснилось, что за менеджмент фонда капремонта расплатился областной бюджет. Чтобы регоператор смог исполнить судебное решение, размер предназначенной ему субсидии в прошлом году увеличили в два раза, до 185,6 млн рублей.