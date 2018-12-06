Исследование: 34% жителей Башкирии не проводят новогодние корпоративы на работе

34% жителей Башкирии не проводят корпоративы на работе перед Новым годом. Соответствующие данные привели эксперты портала HeadHunter.

В исследовании отмечается, что республика стала лидером среди регионов России, не празднующих Новый год на работе. Остальные 66% жителей Башкирии планируют организовать новогодний корпоратив на внешней площадке, в том числе в ресторане или кафе. По этому показателю Башкирия заняла второе место по стране — 51%. Больше только в Татарстане — 55%.

Среди людей, оставшихся без корпоративов, — рабочие, представители автомобильного бизнеса, менеджеры, маркетологи, специалисты в сфере закупок.

Напомним, согласно другому исследованию, в Татарстане 40% сотрудников категорически недовольны своей работой.