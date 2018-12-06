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Технологии

Российские банки подверглись массовой вредоносной рассылке

12:15, 06.12.2018
Российские банки подверглись массовой вредоносной рассылке
Фото: pixabay.com

Хакеры отправили финансовым учреждениям и предприятиям в России более 11 тыс. вредоносных писем в период с сентября по декабрь этого года. При этом хакерские атаки продолжаются.

«Все они [письма] содержали троян RTM, предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем»,— передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию Group-IB.

Выявленный троян собирает информацию о компьютере, банковских и бухгалтерских приложениях, считывает нажатия клавиатуры, сканирует экран, меняет платежные реквизиты и сертификаты безопасности.

Отмечается, что одно успешное хищение с помощью такого трояна приносит злоумышленникам около 1,1 млн рублей.

Технологии
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