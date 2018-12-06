Сбежавший в Лондон бывший имам «Кул Шарифа» прочитал в КФУ лекцию об исламском банкинге

Накануне бывший имам мечети «Кул Шариф» Рамиль хазрат Юнусов, о котором не появлялось достоверной информации с 2012 года, провел в КФУ лекцию, посвященную исламскому банкингу.

Религиозный деятель рассказал студентам Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ что система исламского банкинга основана не на получении процентов, передает «Татар-информ».

«Наши коммерческие банки дают кредит по определенной ставке, и заемщик должен возвращать долг с дополнительными процентами. В исламском банкинге есть понятие «мударака». Оно означает, когда я беру кредит в исламском банке, банк становится участником моей деятельности», — приводит слова Юнусова агентство.

Напомним, что в 2012 году, после покушения на муфтия Татарстана Илдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова, Рамиль Юнусов покинул пост имама мечети «Кул Шариф». Позже сообщалось, что он уехал в Лондон. Тогда в Казанском Кремле, к комплексу которого относится мечеть, поясняли: бывший имам отправился на дополнительную языковую подготовку. Она должна была продлиться всего несколько месяцев. В конце 2012 года появлялись слухи о возвращении Юнусова в Казань.

В июле этого года в Казани был открыт музей, посвященный жизни Валиуллы Якупова.