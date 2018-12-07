Средний лимит по кредитным картам в Татарстане повысился до 46 тысяч рублей

В Татарстане средний лимит по кредитным картам на конец октября 2018 года составил 45,86 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 16,5%.

При этом, по данным НБКИ, средний размер лимита по России увеличился на 8,4%, или на 3,9 тысячи рублей, до 50 тысяч рублей.

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, после периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося в середине 2017 года, в июле — октябре 2018 года наметился рост данного показателя. На увеличение средних размеров лимитов по картам оказал влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам.

