Средний лимит по кредитным картам в Татарстане повысился до 46 тысяч рублей
В Татарстане средний лимит по кредитным картам на конец октября 2018 года составил 45,86 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 16,5%.
При этом, по данным НБКИ, средний размер лимита по России увеличился на 8,4%, или на 3,9 тысячи рублей, до 50 тысяч рублей.
Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, после периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося в середине 2017 года, в июле — октябре 2018 года наметился рост данного показателя. На увеличение средних размеров лимитов по картам оказал влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам.
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