У главного тренера «Луча» Рустема Хузина умерла дочь

У главного тренера владивостокского «Луча» и экс-игрока казанского «Рубина» Рустема Хузина умерла дочь Розана. Ей было всего 25 лет.

Владивостокский клуб, а также Футбольная национальная лига (ФНЛ) принесли свои соболезнования тренеру.

«Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агзамовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. Мы искренне разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и поддержки вам и вашим родным. Светлая память, Розана. Тренер, мы с тобой!» — говорится в сообщении клуба.



«Коллектив Футбольной национальной лиги выражает свои глубочайшие соболезнования главному тренеру футбольного клуба «Луч» Рустему Хузину в связи с уходом из жизни дочери Розаны. Рустем Агзамович, скорбим вместе с вами и вашей семьей об этой невосполнимой утрате», — говорится в сообщении официального «Твиттера» лиги.