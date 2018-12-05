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Минпромторг РФ выделил Пермскому краю 72 новых школьных автобуса

11:28, 05.12.2018
Минпромторг РФ выделил Пермскому краю 72 новых школьных автобуса
Фото: permkrai.ru

Минпромторг РФ дополнительно выделил Пермскому краю 72 новых школьных автобуса.

В результате общее количество школьных автобусов в регионе увеличилось до 600. Транспортные средства направятся в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Чернушинский и другие районы края.

«Произойдет стопроцентная замена автобусного парка сроком службы более 10 лет. Кстати, по количеству нового автотранспорта мы заняли второе место в Приволжском федеральном округе», — заявил на заседании правительства региона губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, ранее в Государственной думе предложили рассмотреть возможность запуска бесплатных школьных автобусов.

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