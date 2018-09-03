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В России предложили запустить бесплатные школьные автобусы

16:43, 03.09.2018
В России предложили запустить бесплатные школьные автобусы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Государственной думе предложили рассмотреть возможность запуска бесплатных школьных автобусов. Соответствующий запрос готовит депутат Иван Сухарев в Министерство образования и науки России.

По мнению парламентария, это позволило бы усилить безопасность детей.

«Сегодня у детей первый учебный день — это не только радостное событие, но и повод задуматься о безопасности маленьких россиян. К сожалению, не все дети живут рядом со школой — многим приходится добираться до места учёбы на маршрутках и автобусах, что предполагает определённые риски. Запуск же школьных автобусов мог бы значительно повысить безопасность детей и спокойствие родителей, которым не нужно будет ежедневно переживать, как доехал их ребёнок», — приводит слова Сухарева RT.

Ранее сообщалось, что в Казани может появиться новый школьный маршрут из поселка Беляевского в Юдино.

ОбществоИнфраструктура
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