ЦБ сократил 45% сотрудников банковского надзора

Банк России в результате централизации банковского надзора уволил около 45% сотрудников данного профиля. Количество работников сферы теперь не превышает 1 тыс. человек.



«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — приводит «Российская газета» слова зампреда ЦБ Ольги Поляковой.

ЦБ провел реформу банковского надзора за 2 года, завершив ее в октябре. Надзорные функции были сосредоточены в двух подразделениях центрального аппарата ЦБ — службе текущего банковского надзора и департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями.

Ранее сообщалось, что IKEA может сократить около 3—5% позиций сотрудников в России. Оптимизация затронет в основном глобальные функции и головные офисы.