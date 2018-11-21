IKEA сократит в России до 5% сотрудников

Холдинг Ingka, головная компания крупнейшего в мире продавца мебели и товаров для дома IKEA, может упразднить 7,5 тыс. позиций на 30 рынках, в том числе в России.



Оптимизация затронет в основном глобальные функции и головные офисы. В России компания может сократить около 3—5% позиций сотрудников. Всего в стране в настоящее время около 7,5 тыс. сотрудников.

«В то же время мы ожидаем появления новых позиций, соответствующих требованиям рынка и планам развития компании», — пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.

В ближайшие два года она обещает создать 11,5 тыс. новых рабочих мест в мире, инвестировав в сеть обеспечения заказов и цифровые технологии.

Ранее сообщалось, что IKEA планирует открыть в Казани новый кинотеатр.

