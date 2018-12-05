Суд оштрафовал «Лукойл» на 30 тысяч рублей за загрязнение реки Усолка в Пермском крае

Пермский краевой суд признал нефтяную компанию «Лукойл» виновной в нарушении правил охраны водных объектов.

В ходе проведения рейдового осмотра акватории и водоохранной зоны левого притока реки Усолка — безымянного ручья специалист региональной Госинспекции по экологии и природопользованию обнаружил на поверхности воды следы от нефтепродуктов. Результаты химического анализа проб, взятых с места образования нефтяной пленки, показали существенное превышение норматива по содержанию нефтепродуктов.

Позже было установлено, что ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», будучи собственником магистрального нефтепровода, не обеспечило его целостность и допустило попадание нефтепродуктов в воду, рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

В итоге суд оштрафовал ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» на 30 тыс. рублей по данному факту. Компания пыталась обжаловать решение в Пермском краевом суде. Однако вынесенные по делу акты были оставлены без изменения.

Напомним, ранее стало известно, что «Лукойл» присоединил пермский «Пермнефтепродукт» к «Уралнефтепродукту». После реорганизации офис управления сетью АЗС, под контроль которого входят Пермский край, Удмуртия, Свердловская и Кировская области, переместится в Уфу.



