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Построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

04:33, 05.12.2018
Построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь
Фото: mil.ru

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», построенный АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», впервые прибыл в Севастополь.

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексея Рулева, в Севастополе экипаж проведет очередной этап испытаний и через пять дней отправится в пункт базирования Новороссийск. Там новый корабль продолжат тестировать, передает "Российская газета".

Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 — «Василий Быков» — был заложен в Зеленодольске 26 февраля 2014 года. Судостроительный завод к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов.

ПромышленностьОПК Татарстан
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