Построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», построенный АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», впервые прибыл в Севастополь.

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексея Рулева, в Севастополе экипаж проведет очередной этап испытаний и через пять дней отправится в пункт базирования Новороссийск. Там новый корабль продолжат тестировать, передает "Российская газета".



Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 — «Василий Быков» — был заложен в Зеленодольске 26 февраля 2014 года. Судостроительный завод к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов.