Концерт группы IC3PEAK в Саратове начался на час позже из-за полицейской проверки

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Концерт группы IC3PEAK начался в Саратове на час позже запланированного из-за проверки полицейскими концертной площадки.

По словам администрации заведения, за 2 часа до концерта с участием IC3PEAK в клуб приехали полицейские. Они искали в помещении сначала взрывчатые, а затем наркотические вещества.

В этот момент зрители ждали на улице, а музыканты находились в гримерке. По словам администрации клуба, полицейские ничего не нашли.

Концерт, который должен был состояться в 20.00 по местному времени, начался на час позднее, передает ТАСС.

Напомним, ранее полицейские сорвали концерты группы IC3PEAK в Казани и Перми. Затем музыканты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на вокзале Новосибирска. Спустя несколько часов их отпустили, и группа смогла выступить. В Красноярске музыкантов перед концертом вызывали на беседу к силовикам.