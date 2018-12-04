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Власти Татарстана открыли горячую линию по охране объектов культурного наследия

18:08, 04.12.2018
Власти Татарстана открыли горячую линию по охране объектов культурного наследия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ запустил профильную горячую линию. Она создана для получения сообщений о нарушениях, жалоб и предложений.

«Принимаются любые вопросы и предложения в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», — сообщает пресс-служба комитета.

Звонки принимаются по номеру 8 (843) 245-01-13 с 09.00 до 18.00 в будние дни. Кроме того, для связи доступен аккаунт WhatsApp по номеру 8 (937) 61-50-113.

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