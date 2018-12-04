В Мюнхене установили рождественскую елку из золотых монет стоимостью 2,3 млн евро
В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.
Компания Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором разместила искусственную ель стоимостью 2,3 млн евро. Она представляет собой акриловую пирамиду высотой около трех метров, украшенную 2018 золотыми монетами, сообщает «РИА Новости».
Con 2018 monedas de oro rematadas por una estrella dorada, Pro Aurum logró el armado del árbol navideño más caro del mundo, con un valor de 2.3 millones de euros. pic.twitter.com/smk8X92w2C
— Revista Horloger (@HorlogerMx) 3 декабря 2018 г.
Рождественская елка будет находиться под круглосуточной охраной в мюнхенском офисе Pro Aurum. Посетители смогут увидеть ее с 3 по 15 декабря.
Напомним, 1 декабря в Казани открылся самый длинный каток в Европе.Общество
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