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В Мюнхене установили рождественскую елку из золотых монет стоимостью 2,3 млн евро

15:07, 04.12.2018 1

В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.

Компания Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором разместила искусственную ель стоимостью 2,3 млн евро. Она представляет собой акриловую пирамиду высотой около трех метров, украшенную 2018 золотыми монетами, сообщает «РИА Новости».

Рождественская елка будет находиться под круглосуточной охраной в мюнхенском офисе Pro Aurum. Посетители смогут увидеть ее с 3 по 15 декабря.

Напомним, 1 декабря в Казани открылся самый длинный каток в Европе.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:19
    откуда золото в разбомбленном Мюнхене после проигрыша второй войны... оттуда? Наверно поезд откопали
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