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Самарский суд отказал в УДО лидеру преступной группировки «Законовские» Сергею Гафурову

14:23, 04.12.2018 1
Самарский суд отказал в УДО лидеру преступной группировки «Законовские» Сергею Гафурову
Фото: pixabay.com

Советский районный суд Самары отказал в условно-досрочном освобождении главе ОПГ «Законовские» Сергею Гафурову.

Ранее защита подала ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Однако судья не поддержала прошение, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в конце июля приговором суда Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Установлено, что в апреле 2016 года Гафуров предложил своему знакомому Игорю Семину нанять человека, который должен был избить мужчину за 110 тысяч рублей. Впоследствии нападение было реализовано.

По информации местных СМИ, в роли потерпевшего выступил адвокат Тамази Керимов. Он представлял в суде интересы предпринимателя, который мог дать показания против членов группировки «Законовские».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:18
    Слишком много знакомых знаковых фамилий, чтобы это было случайностью...
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