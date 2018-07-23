В Самаре вынесен приговор лидеру ОПГ «Законовские» Сергею Гафурову

Федеральный суд Железнодорожного района Самары признал лидера ОПГ «Законовские» Сергея Гафурова виновным по факту пособничества и подстрекательства к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью по найму с помощью подкупа, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Установлено, что в апреле 2016 года Гафуров предложил своему знакомому Игорю Семину нанять человека, который должен был избить мужчину за 110 тысяч рублей. Впоследствии нападение было реализовано, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По информации местных СМИ, в роли потерпевшего выступил адвокат Тамази Керимов. Он представлял в суде интересы предпринимателя, который мог дать показания против членов группировки «Законовские».

Кроме того, в 2016 году Сергей Гафуров приобрел для перепродажи переделанный из газового сигнального в боевой пистолет с семью патронами и ручную осколочную гранату Ф-1 со взрывателем марки УЗРГМ-2. Их он позже безвозмездно передал другому знакомому Денису Ковергину.

Приговором суда Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Семину — 2 года лишения свободы и Ковергину — 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее экс-министра здравоохранения Дагестана заподозрили в создании ОПГ.