Удмуртия возьмет кредитов на 3 млрд рублей

Удмуртия намерена взять шесть кредитов на общую сумму 3 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на площадке РТС-Тендер. Согласно опубликованной документации, невозобновляемые кредитные линии планируется открыть на 3 года по начальной ставке от 7,64%.

Заявки принимаются до 17 декабря. Средства пойдут на погашение ранее взятых кредитов.

На 1 ноября 2018 года государственный долг Удмуртии составлял 47,5 млрд рублей, на коммерческие кредиты приходится 28%. Ожидается, что до конца года он сократится до 47 млрд, а к концу 2019 года — до 46 млрд.