Бывший судебный пристав в Уфе получил срок за должностные преступления

Экс-судебный пристав предстал перед судом в Уфе по факту мошенничества, получения взятки и присвоения вверенного ему имущества.

В суде установлено, что в декабре 2016 года пристав потребовал от должницы взятку в размере 30 тысяч рублей за снятие ареста с ее имущества и счетов. Ограничительные меры были наложены в целях взыскания с нее банковской задолженности в сумме свыше 380 тысяч рублей. После передачи взятки исполнительное производство было прекращено.

Спустя некоторое время пристав предложил женщине содействие в прекращении исполнительного дела в отношении ее брата за 50 тысяч рублей. Однако он не мог повлиять на решение данного вопроса, так как исполнительное производство находилось в другом отделе службы. Деньги мужчина присвоил себе.

Кроме того, районная прокуратура выявила, что служащий присвоил сотовый телефон другой должницы, арестованный по исполнительному делу о взыскании кредитной задолженности.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Ранее он был уволен со службы. В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 370 тысяч рублей.

Напомним, в конце октября глухонемая женщина угрожала взорвать здание судебных приставов в Уфе.