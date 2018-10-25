СМИ: глухонемая женщина угрожала взорвать здание судебных приставов в Уфе
В Уфе прошла экстренная эвакуация сотрудников из здания судебных приставов.
По источникам ProUfu.ru, причиной эвакуации стала глухонемая женщина, которая принесла в ведомство записку о том, что в здании спрятана бомба — якобы готовится теракт. По другой информации, в записке содержались угрозы взрыва.
Специалисты осмотрели территорию учреждения. В итоге взрывное устройство не было обнаружено. Женщину задержали.
Напомним, ранее в Удмуртии мужчина угрожал взорвать свою квартиру и требовал встречи с главой республики.Общество Башкортостан
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