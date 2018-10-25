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СМИ: глухонемая женщина угрожала взорвать здание судебных приставов в Уфе

15:23, 25.10.2018
СМИ: глухонемая женщина угрожала взорвать здание судебных приставов в Уфе
Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В Уфе прошла экстренная эвакуация сотрудников из здания судебных приставов.

По источникам ProUfu.ru, причиной эвакуации стала глухонемая женщина, которая принесла в ведомство записку о том, что в здании спрятана бомба — якобы готовится теракт. По другой информации, в записке содержались угрозы взрыва.

Специалисты осмотрели территорию учреждения. В итоге взрывное устройство не было обнаружено. Женщину задержали.

Напомним, ранее в Удмуртии мужчина угрожал взорвать свою квартиру и требовал встречи с главой республики.

Общество Башкортостан
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