СМИ: глухонемая женщина угрожала взорвать здание судебных приставов в Уфе

Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В Уфе прошла экстренная эвакуация сотрудников из здания судебных приставов.

По источникам ProUfu.ru, причиной эвакуации стала глухонемая женщина, которая принесла в ведомство записку о том, что в здании спрятана бомба — якобы готовится теракт. По другой информации, в записке содержались угрозы взрыва.

Специалисты осмотрели территорию учреждения. В итоге взрывное устройство не было обнаружено. Женщину задержали.

Напомним, ранее в Удмуртии мужчина угрожал взорвать свою квартиру и требовал встречи с главой республики.