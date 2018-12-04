Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в боковом тренде в интервале 66,15—66,90 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, позитивное влияние на мировые рынки оказали временное перемирие между США и Китаем по теме торговой войны и подросшие котировки нефти (62,38 долл./бар. на максимуме) на фоне заявления Владимира Путина, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение сделки ОПЕК+.

Положительно на котировках нефти скажется сокращение добычи нефти на 1 млн бар./день. Такое предложение было сделано Саудовской Аравией и обсуждалось на встрече Минэнерго с представителями российских нефтяных компаний.

Отметим, что анонсированный выход Катара из ОПЕК пока не оказал значимого влияния на рынок.