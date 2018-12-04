Ученые ПГНИУ создали программу для помощи судьям в вынесении приговоров
Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали компьютерную программу, которая поможет судьям быстрее и качественнее готовить мотивировочную часть решения по делу.
Программа, созданная профессором кафедры теории и истории государства и права Сергеем Поляковым и студентом четвертого курса механико-математического факультета Игорем Гилевым, получила название «Лазер», рассказали в пресс-службе вуза.
Специалисты разработали специальный алгоритм, с помощью которого судьи будут двигаться строго по стадиям судебного разбирательства, смогут последовательно фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон.
«Право, как и информатика, подчиняется алгоритмам. У алгоритмов есть главное требование — только выполнив один шаг, можно приступить к следующему. Как раз это свойство не должно позволить судье сознательно или по профессиональной неграмотности уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола», — рассказывает Сергей Поляков.
Создатели отмечают, что такая автоматизация юридической деятельности не может привести к замене судей на алгоритм — «в первую очередь программа создана для устранения дефицита времени».
Рабочая версия «Лазера» была презентована на IX Пермском конгрессе ученых-юристов. Разработчики прогнозируют запуск программы в юридическую практику не раньше 2020 года.
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