Самарские ученые разработали космический двигатель, работающий на водке

Ученые Самарского национального исследовательского университета создали космический двигатель для спутников массой менее 10 кг, работающий на смеси воды и спирта.

Специалисты подготовили комплект конструкторской документации и изготовили готовый прототип для маневрирующего наноспутника SamSat-M. На данный момент проходят испытания двигателя, рассказали в пресс-службе вуза.

Благодаря взаимодействию спирта и воды может быть предотвращено замерзание рабочего тела при низких температурах космоса. Как пояснили разработчики, смесь не содержит самовоспламеняющихся компонентов, не токсична и не может нанести вред экологии. Также повысится скорость маневрирования спутника.

Напомним, в августе минимальная цена на водку любой крепости поднялась до 205 рублей.