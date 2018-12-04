МЧС предупредило татарстанцев о мошенниках, продающих датчики по завышенным ценам

МЧС РТ предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и продают пожарные датчики в несколько раз дороже их розничной стоимости.

В ведомстве рассказали, что жители республики все чаще сообщают на телефон доверия МЧС о неизвестных, которые представляются сотрудниками МЧС или газовой службы.

Они предлагают жильцам установить дома пожарные извещатели или датчики утечки газа. За установку одного такого устройства мошенники просят от полутора до трех тысяч рублей.

При этом розничная стоимость указанных приборов составляет от 350 до 500 рублей. Приобрести датчик можно в любом специализированном магазине. Его легко установить при помощи шурупов или скотча.

В МЧС напомнили, что сотрудники противопожарной службы при проведении проверок всегда находятся в форменной одежде и обязаны предоставлять служебное удостоверение. Кроме того, они не занимаются продажей какого-либо оборудования.

