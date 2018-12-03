Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара: «Иногда Свитов меня ругает»

Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара рассказал как забросил свою первую шайбу за «Ак Барс» в домашнем матче против череповецкой «Северстали» (4:2).

— Миша Глухов протащил шайбу, отдал Свитову, тот мне доставил на пятак. Я находился там один и надо было просто попасть в ворота. Попал.

— В этом сезоне у «Ак Барса» уже все забивали. Вас не подкалывали, что пора бы уже и вам отличиться?

— Да нет, я сам это понимал, что пора — провел в сезоне 27 игр.

— Теперь какое-то облегчение чувствуете?

— Конечно, оно есть. Думаю, сейчас будет эмоциональный подъем, буду хотеть забить еще и все для этого делать.

— Когда начали с 0:2, что было на скамейке? Довольно неожиданно пропустили два гола в начале матча.

— Да ничего, все было спокойно. Начало матча, еще уйма времени впереди было. Потом забили одну, вторую. Игра выровнялась, все успокоились.

— Вы играете в тройке с Александром Свитовым. Как вам играется с таким опытным хоккеистом, который многое повидал?

— Он подсказывает в каких-то моментах, если я где-то неправильно позицию занял. Такого, чтобы он меня ругал, нет. Хотя иногда бывает. У нас коллектив весь хороший, все друг другу помогают.

— Сегодня он вас хвалил?

— Конечно, я же первую шайбу забил. Там, вообще, все как налетели, — приводит слова Кары корреспондент «Реального времени».