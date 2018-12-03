Мединский заявил о подтверждающих подвиг 28 панфиловцев рассекреченных документах ФСБ

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о рассекреченных документах ФСБ, которые подтверждают реальность подвига 28 панфиловцев. Материалы он назвал «небольшой исторической сенсацией».

Глава Минкульта РФ написал статью для «Российской газеты», в которой рассказал о рассекреченных документах. Мединский утверждает, что осенью 2018 года было рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942—1944 годов и в нем содержатся три новых свидетельства, что бой 28 панфиловцев не выдумка, а также два новых описания боя.

«Что же касается непосредственно «боя 28 у Дубосекова» — это легендарная история, которая стала историей истинной, разобраться в ее деталях сложно, копаться в них — аморально», — пишет министр.

Напомним, что ранее Мединский уже назвал историков, сомневающихся в подвиге, «мразями кончеными». Также он пожелал тем, кто не верит в реальность этого боя, «гореть в аду».