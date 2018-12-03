Путин не будет обращаться с посланием Федеральному собранию в этом году
Президент РФ Владимир Путин не будет зачитывать свое послание Федеральному собранию в этом году.
«В этом году не будет», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, что президент, как правило, обращается к Федеральному собранию в конце года, но в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие перенесли на март 2018 года.
Обычно оглашение послания проходит в Кремле, однако в марте 2018 года Путин выступил с обращением в Манеже в связи с увеличением числа приглашенных.
Добавим, что послание стало рекордным по длительности — почти два часа. Президент говорил о новейшем российском оружии, а также призвал облегчить деятельность предпринимателей и бороться с коррупцией.
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