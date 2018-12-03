Первый вице-премьер Удмуртии: вопрос об утилизации промотходов 1-2 класса в Камбарке прорабатывается

Власти Удмуртии прорабатывают вопрос о запуске переработки промышленных отходов. Проект могут запустить на базе бывшего объекта по уничтожению химоружия в Камбарке.

«Объект по хранению и уничтожению химического оружия в Камбарке находится в федеральной собственности Минпромторга РФ. Федеральное ведомство совместно с Минпромторгом Удмуртии прорабатывают вопрос о реализации проекта по утилизации промышленных отходов 1-2 класса опасности», — рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Чиновник подчеркнул, что подобный проект запускается для сокращения рисков загрязнения окружающей среды. При этом он заявил, что вопрос о создании подобного комплекса в Камбарке будет выноситься на общественные слушания.

О планах по запуску проекта по утилизации промышленных отходов 1-2 класса опасности на четырех бывших объектах по уничтожению химоружия в Удмуртии, Кировской, Курганской и Саратовской областях со ссылкой на Минпромторг РФ сегодня уже сообщалось. Объект по хранению и уничтожению химического оружия в Камбарке был запущен в 2006 году, последние запасы люизита были уничтожены в марте 2009 года.