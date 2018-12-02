Экс-уфимцу Александру Зинченко сломали нос

Полузащитник «Манчестер Сити» экс-игрок ФК «Уфа» Александр Зинченко не смог доиграть матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).



Украинский футболист появился на поле в стартовом составе, но на 54-й был заменен по причине перелома носа. Повреждение Зинченко получил в результате столкновения с одноклубником Фернандиньо.



После игры Александр выложил фото в сториз Инстаграма, написав, что вступил в клуб сломанных носов.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в английской чемпионате, набрав в 14 играх 38 очков. На пять очков отстает «Ливерпуль», у которого игра в запасе.

