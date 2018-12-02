Николай Цулыгин: «Что-то где-то разладилось у нас именно в атаке»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин подвел итог третьего подряд поражения дома (1:2 от владивостокского «Адмирала»).

— Поздравляю «Адмирал» с победой. Нам тяжело даются каждые шайбы последние игры, это просто какое-то мучение. Вымучиваем каждый гол. Играем в обороне в принципе неплохо: выстояли пятиминутное удаление и две минуты в третьем. То есть в меньшинстве отыграли хорошо, но при этом забить никак не можем. Что-то где-то разладилось у нас именно в атаке. Моменты есть, но не идет.

— Почему оставили Умарка в запасе и как он отреагировал на это решение?

— Мы дали ему отдохнуть, нормально отреагировал. Никаких проблем не было.

— Как прокомментируете поведение Бурдасова, который третий раз в сезоне удаляется до конца игры?

— Сейчас не могу прокомментировать, потому что надо пересмотреть момент. Раз судьи дали 5+20, значит, там было. Это недопустимо, тем более в таких сложных играх, когда каждый гол нам дается тяжело, оставлять команду вчетвером на пять минут. Очень неправильно.