Казанцы рядом с Толстым: «собрание сочинений» о великом писателе под открытым небом в Кремле

Сегодня на территории казанского Кремля открылась выставка «Верьте себе!» - необычная мультимедийная экспозиция под открытым небом, состоящая из 34 томов. Каждый том – отдельная история из жизни Льва Толстого в Казани, которая представит посетителям интересные факты его биографии, казанского окружения, казанской культурной и научной жизни. На выставке в открытом доступе представлены уникальные фото-, аудио- и видеоматериалы, характеризующие основные этапы становления молодого графа Льва Толстого, а также возникновения на территории Казанской губернии одного из самых известных дворянских родов России – рода Толстых.