Marriott сообщил об утечке данных 500 млн клиентов

Гостиничная сеть Marriott International сообщила о масштабной утечке данных 500 млн своих клиентов.

Из этого количества 327 млн учетных записей включали имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес. Также утекли данные банковских карт гостей в зашифрованном виде, сообщается на сайте сети отелей.

Сигналы о взломе системы данных поступили 8 сентября, а 19 ноября компания смогла расшифровать информацию и понять, о каком объеме данных идет речь.

Ранее входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания» приобрело на аукционе здания отеля Marriott в Казани.

