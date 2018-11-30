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Marriott сообщил об утечке данных 500 млн клиентов

18:28, 30.11.2018
Marriott сообщил об утечке данных 500 млн клиентов
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Гостиничная сеть Marriott International сообщила о масштабной утечке данных 500 млн своих клиентов.

Из этого количества 327 млн учетных записей включали имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес. Также утекли данные банковских карт гостей в зашифрованном виде, сообщается на сайте сети отелей.

Сигналы о взломе системы данных поступили 8 сентября, а 19 ноября компания смогла расшифровать информацию и понять, о каком объеме данных идет речь.

Ранее входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания» приобрело на аукционе здания отеля Marriott в Казани.

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