Marriott сообщил об утечке данных 500 млн клиентов
Гостиничная сеть Marriott International сообщила о масштабной утечке данных 500 млн своих клиентов.
Из этого количества 327 млн учетных записей включали имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес. Также утекли данные банковских карт гостей в зашифрованном виде, сообщается на сайте сети отелей.
Сигналы о взломе системы данных поступили 8 сентября, а 19 ноября компания смогла расшифровать информацию и понять, о каком объеме данных идет речь.
Ранее входящее в группу ВТБ АО «Гостиничная компания» приобрело на аукционе здания отеля Marriott в Казани.
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