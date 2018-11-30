В Казань 1 декабря приедет Всероссийский Дед Мороз

В Казань 1 декабря приедет Всероссийский Дед Мороз вместе с командой телеканала НТВ и поздравит с наступающим Новым годом жителей Казани.

Мероприятие пройдет в 12.00 в парке имени Урицкого возле культурного центра «Московский».

Кроме того, за два дня в Казани он посетит социальные учреждения, больницы и подарит детям из многодетных и малообеспеченных семей подарки, сообщается на сайте мэрии Казани.

Путешествие Деда Мороза по России стартовало 8 ноября. Всего зимний волшебник посетит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

Ранее стало известно, что центральную елку Казани установят около Центра семьи «Казан» в декабре.

