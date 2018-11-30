Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов может перейти в стан чемпиона

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов зимой должен перейти в московский «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

Накануне, 29 ноября, генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Весной сообщалось об интересе к Живоглядову со стороны ЦСКА и «Краснодара». В конце мая также появлялась информация, согласно которой «Уфа» потребовала у «армейцев» € 2,5 млн за футболиста. В середине ноября Газизов объявил о продлении контракта с Живоглядовым на два года.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 9 матчах Российской премьер-лиги, голами не отметился.