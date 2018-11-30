Банк «Аверс» проводит акцию для держателей зарплатных карт

Фото: Пресс-служба Банка "Аверс"

В преддверии Нового года Банк «Аверс» проводит акцию для держателей зарплатных карт MasterCard Standard/Maestro. Для участия в ней нужно до 23 декабря оплачивать товары и услуги картой Банка «Аверс». Сумма покупки должна быть не менее 500 рублей, а общая сумма всех покупок, совершенных за всю акцию, должна составлять не менее 10 тысяч рублей.

— Приближаются самые долгожданные новогодние праздники, которые связаны с большим количеством расходов на покупку подарков для родных близких. Чтобы Новый год ассоциировался не только с тратами, но и с неожиданными подарками, мы запустили специальную акцию для держателей зарплатных карт Mastercard Standard/Maestro, — комментирует проведение акции Волкова Аида, врио Председателя Правления Банка «Аверс».

50 участников, которые совершат больше всего операций по зарплатной карте Банка «Аверс», получат в подарок бытовую технику.

Совершайте покупки и оплачивайте их картой Банка «Аверс». У Вас есть все шансы на приятные подарки к Новому году!

