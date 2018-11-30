Банк «Аверс» проводит акцию для держателей зарплатных карт
В преддверии Нового года Банк «Аверс» проводит акцию для держателей зарплатных карт MasterCard Standard/Maestro. Для участия в ней нужно до 23 декабря оплачивать товары и услуги картой Банка «Аверс». Сумма покупки должна быть не менее 500 рублей, а общая сумма всех покупок, совершенных за всю акцию, должна составлять не менее 10 тысяч рублей.
— Приближаются самые долгожданные новогодние праздники, которые связаны с большим количеством расходов на покупку подарков для родных близких. Чтобы Новый год ассоциировался не только с тратами, но и с неожиданными подарками, мы запустили специальную акцию для держателей зарплатных карт Mastercard Standard/Maestro, — комментирует проведение акции Волкова Аида, врио Председателя Правления Банка «Аверс».
50 участников, которые совершат больше всего операций по зарплатной карте Банка «Аверс», получат в подарок бытовую технику.
Совершайте покупки и оплачивайте их картой Банка «Аверс». У Вас есть все шансы на приятные подарки к Новому году!
Справка
Сроки проведения Акции: с 20.11.2018 г. по 23.12.2018 г. включительно. Территория проведения – Российская Федерация. Для участия в акции необходимо в период акции оплачивать товары/услуги картой Банка «Аверс» на сумму не менее 500 (пятьсот) рублей за одну операцию. При этом общая минимальная сумма покупок в период акции должна составить не менее 10 000 рублей. 50 (пятьдесят) участников, выполнивших условия акции, станут обладателями одного из следующих призов: кофеварка Philips, утюг Bosch, миксер Bosch, чайник Tefal, блендер Bosch.
Подведение итогов Акции состоится 25 декабря 2018 года. Результаты Акции будут размещены на сайте Банка www.aversbank.ru в разделе «Скидки и акции для держателей карт». Вручение призов осуществляется до 29 декабря 2018 года при обращении в Банк в рабочие часы. Организатор акции оставляет за собой право на замену подарка. Победители акции будут приглашены в офисы Банка для вручения подарков.
Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения – на сайте aversbank.ru, в офисах Банка или по бесплатному номеру 8 800 700 43 21. ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 9.06.2014г.
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