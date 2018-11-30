ЦБ обнаружил скупщиков крупных сумм валюты для нелегальных обменников

Банк России разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указал, что все больше банков вовлекаются в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Они обслуживают теневой сектор экономики.



«Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее $100 тыс. за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня», — цитируют «Ведомости» письмо регулятора.

При этом Банк России пока не установил личности покупателей. Клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах».

Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально.