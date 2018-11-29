«Ак Барс» готов заплатить за авиаперевозки команды с января по апрель до 28 млн рублей

ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации и выполнению чартерных перелетов хоккейной команды «Ак Барс».

Как следует из извещения о проведении конкурса, опубликованном на официальном сайте команды, казанцы организуют тендер на проведение чартерных перелетов команды на выездные матчи в период с 6 января по 25 апреля 2019 года. Всем претендентам предлагается выполнить техническое задание. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря этого года.

Начальная цена, которую готов платить «Ак Барс», составляет 28 000 000 рублей. Дальше условие проведения торгов подразумевает снижение этой суммы каждым шагом на 5%.

Отметим, что с января по февраль казанцам предстоит сыграть 8 выездных матчей: в Подольске, в Челябинске, в Хельсинки, в Екатеринбурге, в Уфе, в Магнитогорске и два раза в Москве.

В плей-офф выездная серия может растянуться на срок от двух до пятнадцати матчей.