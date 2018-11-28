Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,75—67,35 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.
По его словам, российский рынок накануне восстанавливал потери после падения в понедельник. Причиной стала довольно сдержанная реакция мирового сообщества на инцидент в Керченском проливе.
Тем временем российский Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году. Интересно, что, по данным за октябрь, доля нерезидентов по вложениям в суверенные еврооблигации РФ превысила 18 млрд рублей или 50%.
Сегодня на аукционах будет предложено ОФЗ всего на 10 млрд рублей (выпуск 26223 с погашением в 2024 году и выпуск 26214 с погашением в 2020 году по 5 млрд рублей каждый).
Кроме того, рынок будет находиться в ожидании выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, публикации ВВП США за III квартал (прогноз 3,6%) и еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (прогноз +0,6 млн).ЭкономикаФинансы
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