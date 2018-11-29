Казанцы устроили дрифт и «завтрак» перед зданием Госсовета РТ — видео
Двое жителей Казани оштрафованы за дрифт и «завтрак» у здания Госсовета Татарстана на площади Свободы.
Видео было опубликовано в Сети без указания авторов. Личности нарушителей были установлены после изучения видео, на котором автомобиль, находясь в управляемом заносе, ездит вокруг молодого человека за столом. Авторы видео извинились за свои действия, 20- и 22-летние нарушители объяснили, что просто снимали клип.
«В ходе беседы они раскаялись в содеянном», — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.Происшествия Татарстан
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