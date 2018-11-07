В начале 2019 года могут досрочно уйти в отставку пять губернаторов

В начале 2019 года возможна отставка глав еще пяти регионов России, в которых должны пройти выборы.

В исследовании фонда «Петербургская политика» сказано, что к кандидатам с «наиболее высоким уровнем негативной повестки» относятся Марина Ковтун (Мурманская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Александр Бердников (Республика Алтай) и Сергей Аксенов (Крым).

«Масштаб ротаций будет зависеть от общей температуры социального самочувствия, наличия приемлемых для федеральной власти претендентов и извлечения уроков из выборов в Приморье», — отмечается в материалах фонда.



Ранее сообщалось, что Кремль запланировал новую волну отставок губернаторов весной 2019 года. Она будет производиться по способности глав регионов переизбраться на новый срок.