«Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 3:1

Казанский «Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в «Татнефть Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе казанцев отличились Артем Лукоянов, Андрей Попов и Михаил Глухов. Соперник ответил шайбой Юусо Пустинена.

Отметим, что нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов повторил рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей. Встреча против «Нефтехимика» стала для хоккеиста 1 163-й в карьере. Еще один обладатель рекорда — белорус Алексей Калюжный.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», а «Нефтехимик» уступил «Металлургу». В следующем матче, 28 ноября, казанцы встретятся с «Торпедо», а «Нефтехимик» — с «Локомотивом».