Сегодня в Татарстане местами ожидается слабый снег и до -15

В четверг, 29 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов, в восточных районах до -15. В Казани днем ожидается от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -15°С.