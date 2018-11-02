Песошин утвердил проект завода спецобуви на ТОСЭР «Чистополь»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и члены Инвестиционного совета РТ и Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чистополь» утвердили проект производства спецобуви из кожи и ПВХ.



В рамках производства предполагается создать 80 новых рабочих мест. При этом поставки продукции будут осуществляться в регионы России, в дальнейшем возможен выход на рынок спецобуви Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Кроме того, на заседании одобрили проект создания комплекса метрологической лаборатории, цеха по восстановлению и производству медицинского оборудования в Лаишевском районе. Также был утвержден проект клиники Нуриевых — строительство круглосуточного стационара в Казани по улице Лаврентьева.