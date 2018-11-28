Хинштейн потребовал от Жириновского 10 млн рублей за оскорбления на передаче у Соловьева

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн обратился в Тверской районный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

«Мы просим суд признать высказывания Жириновского ложными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей», — сообщил адвокат Хинштейна Шота Горгадзе.

Он пояснил, что речь идет о сентябрьском эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», на котором Хинштейн подвергся оскорблениям со стороны Жириновского, передает «Интерфакс».

Ранее Хинштейн направлял жалобу в думскую комиссию, в которой утверждал, что в ходе записи телепередачи «подвергся оскорблениям» со стороны Жириновского.

Тогда комиссия сочла неправомочным давать какую-либо оценку высказываниям Жириновского, отметив, что данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

