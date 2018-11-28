«Ашан» вновь возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

«Ашан» вновь возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии издания Forbes.

Отмечается, что выручка компании в 2017 году составила 356,1 млрд руб. На втором и третьих местах находятся производители табачной продукции «Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco International) и ФМСМ (Philip Morris International) с выручкой в 289,2 млрд рублей и 276,2 млрд рублей соответственно.

В топ-5 рейтинга Forbes также вошли «Тойота мотор» (Toyota Motor) — 272 млрд руб. и «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) — 237,6 млрд руб.

В первую десятку также вошли «Метро Кэш энд Керри» (Metro Group) — 231,6 млрд руб, «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) — 226,7 млрд руб, МУМТ (British American Tobaccо) — 201 млрд руб, «Пепсико Холдингс» (PepsiCO) — 189,4 млрд руб и «ИКЕА» (IKEA) — 173,2 млрд руб.

В прошлом году «Ашан» также возглавлял рейтинг крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Выручка французского ретейлера составила 404 млрд рублей.