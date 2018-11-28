В Кремле отказались комментировать связь с некоторыми telegram-каналами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать якобы имеющие место связи ряда telegram-каналов с Кремлем.



«Я знаю, что на этот счет есть очень много слухов. Вполне очевидно, что есть telegram-каналы, которые находятся в лагере критиков Кремля. Есть те, кто, скажем так, пытается объективно критиковать те или иные процессы», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом Песков указал на то, что среди telegram-каналов «есть те, кто делает это в заказном платном режиме», «есть те, кто поддерживает действия Кремля».

По его словам, на этой платформе создано множество ресурсов, которые отражают все разнообразие мнений российского общества.

Ранее СМИ сообщили, что после нескольких поражений на губернаторских выборах Кремль озаботился контролем над WhatsApp и Viber.