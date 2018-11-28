Кремль заинтересовался контролем над WhatsApp и Viber после поражений на выборах

После нескольких поражений на губернаторских выборах Кремль озаботился контролем над WhatsApp и Viber.



В администрации президента считают, что на настроение людей в регионах могли негативно повлиять публичные группы в мессенджерах.

«В системе мониторинга СМИ и соцсетей «Призма», которой пользуются Кириенко (замглавы АП Сергей Кириенко, — прим. ред.) и все подчиненные ему региональные подразделения, с лета 2018 года появился обзор негативных сообщений о власти в пабликах WhatsApp и Viber», — пишет интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Кремле уже недовольны, что в публичных группах нет точки зрения власти.