Александр Кадейкин: «Последние игры у нас, мягко говоря, не очень удачные»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Кадейкин после проигранного «Автомобилисту» матча (0:2) поделился своими впечатлениями:



— Была вязкая игра. Если говорить в двух словах, то допустили ошибки и нас за них наказали, и мы проиграли матч.

Последние игры у нас, мягко говоря, не очень удачные. Если не брать в расчет матчи с минским «Динамо» и «Сибирью», там до паузы у нас были слабые игры. Поэтому сейчас для нас что лидер, что клуб, который борется за восьмерку, что аутсайдер — неважно. Нам не нужно какого-то особого настроя, у нас самих полно мотивации на каждую игру, — сказал форвард.

